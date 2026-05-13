Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda

Per la maturità del 2026, sono previste delle modifiche per coprire eventuali assenze dei commissari esterni. In questi casi, si attuano modelli MAD per sostituire i Presidenti e i commissari assenti. La possibilità di presentare domanda per tali sostituzioni riguarda i docenti coinvolti e sarà gestita secondo le procedure previste dal ministero. La normativa si applica alle situazioni di indisponibilità durante le sessioni di esame.

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Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Temi più discussi: Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda; Maturità 2026, SOSTITUZIONE Presidenti e Commissari. Ecco i MODELLI MAD. Chi può presentare domanda? Tutti gli ELENCHI in aggiornamento; Maturità 2026: MAD per sostituzione commissari assenti, gli avvisi degli USR [Aggiornato al 6 Maggio]; Maturità 2026, Presidenti di commissione: al via la pubblicazione degli elenchi regionali (IN AGGIORNAMENTO). Gli Uffici Scolastici pubblicano i modelli MAD per la Maturità 2026 per garantire la copertura dei posti vacanti nelle commissioni d'esame. #Personale x.com Non sono bambini, vengono pagati molto per questo. Sono professionisti, e devo pretendere da loro come professionisti | MKOI Melzhet prima del Madrid Road Show reddit Maturità 2026: pubblicati gli elenchi dei presidenti di commissione d’esameGli elenchi dei presidenti d'esame di maturità 2026 sono stati pubblicati, scopri chi è il tuo, scaricali dal sito ... informazionescuola.it Maturità 2026, cosa cambia da quest’anno? Il vademecum per presidenti e commissari – GUIDA SCARICABILEIl decreto n. 127 del 9 settembre 2025, convertito nella legge n. 164 del 30 ottobre 2025, ha apportato alcune modifiche all’Esame conclusivo negli istituti secondari di II grado, che da quest’anno ... tecnicadellascuola.it