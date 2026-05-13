Mario Donatone & Bluesman Latino in ' Dolcevita Concert' al teatro dei Ginnasi

Un concerto intitolato 'Dolcevita Concert' si terrà al teatro dei Ginnasi, con la partecipazione di Mario Donatone e Bluesman Latino. La scaletta comprende brani di artisti come Modugno, Celentano, Carosone, Nino Rota, oltre a pezzi di Little Richard e Ray Charles, e alcune atmosfere dei Velvet Underground. La serata ripercorrerà un’epoca musicale considerata leggendaria.

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Da Modugno a Celentano, da Carosone a Nino Rota, da Little Richard a Ray Charles passando per i Velvet underground con musiche e atmosfere di un’epoca leggendaria.Sono questi gli ingredienti dello spettacolo dal titolo Dolcevita realizzato da Mario Donatone & Bluesman Latino, con la.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mario Donatone & Bluesman Latino presenta il disco Futura Umanità al teatro dei GinnasiMario Donatone & Bluesman Latino presenta il nuovo disco Futura Umanità, edito da Groove Master Edition, in un doppio concerto che si svolgerà sabato... Mario Donatone Io, bluesman latino: il docufilm in anteprima al cinema FarneseQuarant’anni di blues raccontati da uno dei protagonisti della scena musicale romana. Questo il punto di partenza del docufilm ‘Mario Donatone, io Bluesman latino, realizzato dalla regista Gigliola ... romatoday.it Groove Master Editions presenta Futura Umanità – il nuovo disco di Mario Donatone & Bluesman LatinoQuando la musica supera barriere e confini diventa il miglior mezzo per creare ponti e sinergie che si intrecciano tra popoli, culture e mondi diversi. Il disco di Mario Donatone con la sua nuova ... politicamentecorretto.com