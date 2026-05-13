Oggi, nell’ambito dell’iniziativa “Settimana in Comune”, è iniziata la pulizia delle spiagge nella località di Manfredonia. La giornata è stata dedicata alle operazioni di rimozione dei rifiuti lungo la battigia, con la partecipazione di alcuni volontari. La campagna proseguirà nei prossimi giorni, coinvolgendo diverse aree costiere della zona. La gestione dei lavori è stata coordinata dall’amministrazione comunale.

Ieri si è insediata la Consulta delle Donne del Comune di Manfredonia, il cui regolamento è stato approvato il 29122025. E’ uno spazio di confronto, partecipazione, consultivo e propositivo. E’ una scelta importante dell’Amministrazione. Nasce per valorizzare il ruolo delle donne, rafforzare il senso di comunità e contribuire a costruire una società più inclusiva, più attenta e consapevole. Numerosa è stata la partecipazione delle donne che nelle prossime settimane si rivedranno per eleggere la Presidente. Oggi abbiamo iniziato la pulizia delle spiagge. Purtroppo le mareggiate di questo ultimo periodo hanno riversato sulle nostre spiagge di tutto e di più.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, La Marca: “Oggi abbiamo iniziato la pulizia delle spiagge”

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