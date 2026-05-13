L’EREDITÀ ESTATE | LIORNI ANNUNCIA IL CAMBIO ORARIO E SORPRENDENTI NOVITÀ

Durante la trasmissione in diretta, il conduttore ha comunicato che il quiz televisivo “L’Eredità” tornerà in onda durante la stagione estiva sull’emittente Rai1. Ha anche annunciato un cambiamento negli orari di trasmissione e alcune novità che coinvolgeranno il format. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal pubblico presente in studio, che ha reagito con applausi. Il cambio di programmazione è previsto per i prossimi mesi.

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Marco Liorni, tra il boato del pubblico in studio, ha annunciato lo sbarco de L’Eredità nell’access estivo di Rai1. Una versione tra conferme e sorprendenti novità. Questa estate, se vorrete, L’Eredità sarà con voi in un’altra collocazione, dopo il telegiornale. Quando finirà la programmazione di Affari Tuoi con Stefano De Martino, prenderemo lo stesso posto, più o meno dalla metà di luglio fino ad agosto e ai primi giorni di settembre. Sarà un’edizione sorprendente. La Ghigliottina ci sarà sempre ma per il resto un gioco. non voglio dirvi altro perché sarà veramente una sorpresa. Appuntamento dunque con Liorni e L’Eredità Estate tutti i giorni alle 20.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - L’EREDITÀ ESTATE: LIORNI ANNUNCIA IL CAMBIO ORARIO E SORPRENDENTI NOVITÀ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video #LEREDITÀ ESTATE: #LIORNI ANNUNCIA IL CAMBIO ORARIO E SORPRENDENTI NOVITÀ Temi più discussi: Liorni chiude Affari Tuoi (e stravolge L’Eredità), Gerry Scotti mette la Ruota in prima serata: doppio annuncio, cosa cambia; L'Eredità prende il posto di Affari Tuoi: Rai 1 rivoluziona il palinsesto estivo; L’eredità prende il posto di Affari Tuoi, Marco Liorni andrà in onda in access dal 20 luglio; Affari Tuoi resta fino al 18 luglio, La Ruota della Fortuna si ferma il 27 giugno: il calendario dell’access estate 2026. Complimenti a @RaiUno @LEredita @marcoliorni @GretaZuccarello #LindaPani per la Vittoria con 2.649??.000 23,02%-3.9??74.000 26,9??2% #LaGhigliottina (19??:50-19??:56) 4.251.000 27,42% #LEredità #LaSfidaDei7 #LaGhigliottina x.com L’eredità prende il posto di Affari Tuoi, Marco Liorni andrà in onda in access dal 20 luglioL'Eredità resta in onda anche d’estate e cambia fascia: dal 20 luglio Marco Liorni prende il posto di Affari Tuoi e Stefano De Martino nell’access ... fanpage.it Chiude Affari Tuoi 2026, arriva l’annuncio di Marco Liorni: c’è la dataChiude Affari Tuoi con Stefano De Martino: Marco Liorni annuncia il ritorno de L’Eredità e novità nel palinsesto estivo di Rai 1 ... dilei.it