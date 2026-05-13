L’economia sarà l’elefante nella Città proibita Il punto di Forchielli

L’economia cinese si trova al centro dell’attenzione mentre si avvicina il 15esimo Piano quinquennale, un momento di transizione che segna un nuovo capitolo nello sviluppo del paese. La visita dell’ex presidente degli Stati Uniti a Pechino avviene in un periodo di cambiamenti significativi, con le autorità cinesi che continuano a mettere in atto strategie per rafforzare l’economia nazionale. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni e di sfide globali che coinvolgono anche altri attori internazionali.

La visita di Donald Trump a Pechino arriva nel momento in cui la Cina sta entrando in una nuova fase del proprio sviluppo, scandita dal 15esimo Piano quinquennale. Non è solo un appuntamento di diplomazia di vertice: è l’incontro tra tre agende di sicurezza economica – quella cinese, quella statunitense e quella europea – che ormai guardano al commercio e alla tecnologia con le lenti della competizione strategica più che della globalizzazione. Al centro del piano cinese ci sono tre obiettivi interni strettamente intrecciati: autosufficienza tecnologica, sicurezza economica e transizione verde. La leadership li traduce in una politica industriale molto più assertiva, che aggiorna la logica di Made in China 2025 senza nominarla.🔗 Leggi su Formiche.net

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