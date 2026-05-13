le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine trattano della visita in Cina di un ex presidente degli Stati Uniti, delle verifiche in corso su potenziali casi di hantavirus e della crisi politica che coinvolge il governo. La giornata si apre con notizie che riguardano incontri ufficiali, controlli sanitari e sviluppi politici, tutte situate in un quadro di attualità nazionale e internazionale. Le vicende si intrecciano in un quadro complesso di eventi che attirano l’attenzione pubblica.

La visita in Cina di Trump, i controlli su possibili casi di hantavirus, la crisi del governo britannico, e il futuro dei centri per migranti in Albania Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano del viaggio in Cina del presidente degli Stati Uniti Trump e del possibile ruolo della Cina nelle trattative per far finire la guerra in Medio Oriente, mentre l’Iran minaccia di utilizzare l’uranio per scopi bellici se riprenderanno gli attacchi di Stati Uniti e Israele. Qualche giornale apre invece sui controlli su possibili casi di hantavirus in Italia per contatti con le persone sbarcate dalla nave da crociera...🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 12 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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Dal 14 maggio in regalo con Repubblica le prime pagine che hanno fatto la storia del giornaleL’iniziativa è in programma ogni giovedì fino all’11 giugno per festeggiare i nostri 50 anni Sarà come attraversare il mondo con il suo carico di storia: dal dramma delle guerre ai trattati di pace, d ... repubblica.it