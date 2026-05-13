Lauro due indagati per l' incendio al negozio di detersivi

Nella sera del 3 marzo, un incendio ha interessato l’ingresso di un negozio di detersivi e prodotti per la casa situato in Via Vittime di Bologna a Lauro, in provincia di Avellino. La vicenda ha portato all'apertura di un’indagine e all’iscrizione nel registro degli indagati di due persone coinvolte nell’incendio. Finora non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle modalità dell’evento.

La sera del 3 marzo di quest'anno, qualcuno ha appiccato un incendio all'ingresso di un negozio di detersivi e prodotti per la casa in Via Vittime di Bologna, a Lauro, in provincia di Avellino. Le fiamme sono state domate prima che si estendessero. Le indagini hanno portato all'iscrizione di due.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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