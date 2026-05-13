Penelope Nannini, nata nel novembre 2010, è cresciuta evitando di attirare l'attenzione pubblica. Sua madre è nota come cantante e musicista, ma la figlia ha scelto di mantenere un basso profilo nel corso degli anni. Recentemente, è stata condivisa una dedica molto affettuosa rivolta a sua madre, definendola in modo particolare e dolcissimo. La famiglia Nannini si è mostrata riservata riguardo alla vita privata, evitando dettagli sulla relazione tra madre e figlia.

Nata nel novembe 2010, Penelope Nannini ha sempre mantenuto un profilo basso, e la mamma, la rocker senese Gianna Nannini, è stata molto attenta a proteggerne e custodirne la privacy; la ragazzina, oggi sedicenne, ha però fatto un’eccezione in occasione della recente Festa della Mamma, quando ha deciso di celebrare la famosa genitrice attraverso due storie pubblicate sul suo profilo Instagram, privato, in cui la si vede durante l’infanzia ritratta accanto alla mamma. Nel primo scatto Penelope è abbracciata a Gianna Nannini in mezzo alla neve, entrambe con la tavola di snowboard ai piedi, mentre nella seconda la bambina è in compagnia anche della nonna materna, Giovanna Cellesi, scomparsa nel 2014. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La rara e dolcissima dedica di Penelope Nannini per mamma Gianna

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La rara e dolcissima dedica di Penelope Nannini per mamma GiannaNata nel novembe 2010, Penelope Nannini ha sempre mantenuto un profilo basso, e la mamma, la rocker senese Gianna Nannini, è stata molto attenta a proteggerne e custodirne la privacy; la ragazzina, og ... gravidanzaonline.it

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