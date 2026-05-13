Penelope Nannini, nata nel novembre 2010, ha scelto di mantenere un atteggiamento riservato nel corso degli anni. Sua madre, nota per la carriera musicale, ha condiviso pubblicamente una dedica rivolta alla donna, descrivendola come una presenza dolce e speciale. La comunicazione è avvenuta attraverso i social network, dove è stata pubblicata una frase affettuosa rivolta a Gianna, senza ulteriori dettagli sulla famiglia o altri aspetti della vita privata.

Nata nel novembe 2010, Penelope Nannini ha sempre mantenuto un profilo basso, e la mamma, la rocker senese Gianna Nannini, è stata molto attenta a proteggerne e custodirne la privacy; la ragazzina, oggi sedicenne, ha però fatto un’eccezione in occasione della recente Festa della Mamma, quando ha deciso di celebrare la famosa genitrice attraverso due storie pubblicate sul suo profilo Instagram, privato, in cui la si vede durante l’infanzia ritratta accanto alla mamma. Nel primo scatto Penelope è abbracciata a Gianna Nannini in mezzo alla neve, entrambe con la tavola di snowboard ai piedi, mentre nella seconda la bambina è in compagnia anche della nonna materna, Giovanna Cellesi, scomparsa nel 2014.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La rara e dolcissima dedica di Penelope Nannini per mamma Gianna

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