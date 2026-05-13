La presidenza cipriota trova l’intesa sui medicinali critici Le perplessità dell’industria

Nella serata di ieri, i rappresentanti dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo provvisorio sul Critical Medicines Act, un regolamento volto a migliorare la sicurezza delle forniture farmaceutiche e a ridurre la dipendenza dai Paesi esterni. L’intesa è stata raggiunta dopo discussioni tra le istituzioni europee, mentre l’industria farmaceutica ha espresso alcune perplessità sulla proposta. La normativa mira a intervenire sui problemi di approvvigionamento di medicinali considerati critici.

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L’Unione europea ha trovato ieri in serata un accordo provvisorio sul Critical medicines act, il regolamento pensato per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti farmaceutici e ridurre la dipendenza europea da Paesi terzi. Il compromesso raggiunto nel trilogo tra Consiglio e Parlamento, dovrà ora essere formalmente approvato da entrambe le istituzioni. Nato su impulso della Commissione, dopo anni segnati da carenze di antibiotici, insulina e altri medicinali essenziali, oggi raggiunge la maturità in un contesto geopolitico sempre più sensibile sul fronte delle catene del valore farmaceutiche. Tra i punti principali dell’intesa...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La presidenza cipriota trova l’intesa sui medicinali critici. Le perplessità dell’industria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ue e Usa firmano intesa sui minerali critici, 'più resilienza'Unione Europea e Stati Uniti rafforzano la cooperazione sulle materie prime critiche. Argomenti più discussi: Sicurezza degli alimenti e dei mangimi: il Consiglio adotta un nuovo regolamento volto a razionalizzare le norme sui biocidi; UE, l'adesione dell'Ucraina induce a considerare l'inclusione graduale dei Balcani occidentali; L'Ue lancia il processo per il diritto a restare. Fitto: Obiettivo chiave; Presidenza Ue, 'Unione affronti squilibri territoriali o perde competitività'. La procedura scritta, ha annunciato la presidenza cipriota, si è conclusa positivamente con l'approvazione all'unanimità dei 27 delle due misure ? shorturl.at/yizwX x.com Abbiamo concordato ieri sera che la Commissione preparerà un piano su come rispondere nel caso in cui uno stato membro attivi l'Articolo 42.7 - Presidente di Cipro Nikos Christodoulides reddit Presidenza Ue, 'preparare il terreno per negoziati di adesione con Kiev'I lavori tecnici sono progrediti in seno al Consiglio sotto la presidenza cipriota. In attesa che si verifichino le condizioni che consentiranno l'apertura di tutti e sei i cluster, anche l'Ucraina ... ansa.it