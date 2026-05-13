La presidenza cipriota trova l’intesa sui medicinali critici Le perplessità dell’industria

Da formiche.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, i rappresentanti dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo provvisorio sul Critical Medicines Act, un regolamento volto a migliorare la sicurezza delle forniture farmaceutiche e a ridurre la dipendenza dai Paesi esterni. L’intesa è stata raggiunta dopo discussioni tra le istituzioni europee, mentre l’industria farmaceutica ha espresso alcune perplessità sulla proposta. La normativa mira a intervenire sui problemi di approvvigionamento di medicinali considerati critici.

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L’Unione europea ha trovato ieri in serata un accordo provvisorio sul Critical medicines act, il regolamento pensato per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti farmaceutici e ridurre la dipendenza europea da Paesi terzi. Il compromesso raggiunto nel trilogo tra Consiglio e Parlamento, dovrà ora essere formalmente approvato da entrambe le istituzioni. Nato su impulso della Commissione, dopo anni segnati da carenze di antibiotici, insulina e altri medicinali essenziali, oggi raggiunge la maturità in un contesto geopolitico sempre più sensibile sul fronte delle catene del valore farmaceutiche. Tra i punti principali dell’intesa...🔗 Leggi su Formiche.net

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