La maglia rosanero quel gol pochi secondi dopo il fischio d' inizio l' amicizia speciale | l' addio di Segre alla piccola Alessia

Nel calcio, un gol segnato pochi secondi dopo il fischio d'inizio può cambiare il corso di una partita, ma questa volta si tratta di un episodio che va oltre il campo. Jacopo Segre, centrocampista della squadra rosanero, ha avuto un gesto speciale nei confronti di una bambina affetta da una malattia, visitandola più volte durante i mesi difficili della sua battaglia. L’addio di Segre alla piccola Alessia ha attirato l’attenzione di molti, sottolineando un legame che ha superato il semplice rapporto sportivo.

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