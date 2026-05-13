La gara a chi raccoglie più rifiuti la vince un comune brianzolo
Lo scorso 9 e 10 maggio si è svolta la quinta edizione di “Raccogli & Cammina”, un’iniziativa organizzata da Cem Ambiente. Durante i due giorni, un comune della provincia di Monza e della Brianza ha raccolto il maggior numero di rifiuti tra tutti quelli partecipanti, aggiudicandosi la vittoria. La manifestazione ha coinvolto diverse comunità locali con l’obiettivo di sensibilizzare sulla gestione dei rifiuti e sulla tutela dell’ambiente.
È il comune di Cavenago di Brianza ad aggiudicarsi la maggior raccolta di rifiuti nell'ambito della quinta edizione di “Raccogli & Cammina”, iniziativa promossa da Cem Ambiente e andata in scena lo scorso 9 e 10 maggio. Un weekend dove gli abitanti di 46 comuni italiani si sono ‘affrontati’ a.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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