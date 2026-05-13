Durante una visita a Reggio Emilia, si è notato un cambiamento nel look di Kate Middleton, che ha optato per un colore di capelli castano più scuro rispetto ai precedenti. Questo dettaglio ha attirato l’attenzione, considerando che rappresenta un ritorno al suo stile tradizionale. La decisione di cambiare colore dei capelli è stata evidente e ha catturato l’interesse di chi seguiva l’evento.

C’è un dettaglio che, più degli abbracci, dei sorrisi e perfino del tailleur azzurro scelto per lavisita a Reggio Emilia, racconta davvero il ritorno di Kate Middleton sulla scena pubblica dopo la malattia: i capelli. Per il suo primo viaggio istituzionale in Italia dopo i mesi più difficili della sua vita, la principessa del Galles ha infatti abbandonato le sfumature più chiare e dorate viste negli ultimi tempi ed è tornata al castano intenso che per anni è stato uno dei suoi tratti distintivi. Un ritorno alle origini che appare tutt’altro che casuale. Negli ultimi mesi, in realtà, la trasformazione era già iniziata. Dopo il periodo segnato...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kate Middleton e il ritorno al castano iconico: nei capelli il segnale della rinascita a Reggio Emilia

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