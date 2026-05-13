Dopo il pareggio 1-1 in una partita decisiva per il campionato saudita, l’allenatore ha espresso dure critiche nei confronti dell’altra squadra. La partita, considerata uno spareggio per il titolo, si è conclusa con un risultato che favorisce Cristiano Ronaldo, lasciando poche speranze di successo per la squadra avversaria. Le dichiarazioni sono arrivate immediatamente al termine dell’incontro, nel momento in cui il campionato sembrerebbe ormai deciso.

Le accuse di Inzaghi all’Al Nassr arrivano puntuali alla fine di una partita-spareggio per il titolo saudita che si è chiusa sull’1-1, e che ha praticamente consegnato il campionato nelle mani di Cristiano Ronaldo. All’Al Nassr basterà ora battere il Dhamk all’ultima giornata per laurearsi campione, e per il tecnico ex Inter — pagato 20 milioni netti a stagione per provare a riportare l’Al Hilal sul tetto del Saudi Pro League — è una sconfitta annunciata con largo anticipo. La détresse de Cristiano Ronaldo qui va devoir attendre avant de gagner le championnat saoudien.. Al Nassr est à 1 victoire de le faire! pic.twitter.com5tmvJjUV06 — Actu Foot (@ActuFoot) May 12, 2026 Inzaghi non l’ha presa bene.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inzaghi indiavolato dopo il pareggio che può costargli il campionato

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