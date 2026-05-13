Intimidazione militante CasaPound il senatore Magni | Il ministro Piantedosi chiarisca

Lo scorso 9 maggio, una donna è stata vittima di un episodio di intimidazione davanti alla sede della sua agenzia di comunicazione. Un militante di CasaPound sarebbe stato coinvolto nell’evento, che ha suscitato reazioni politiche e sociali. Il senatore Magni ha chiesto al ministro competente di intervenire chiarendo i dettagli dell’accaduto. Sinistra Italiana Bergamo ha espresso solidarietà alla donna coinvolta nell’incidente.

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