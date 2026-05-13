Intimidazione militante CasaPound il senatore Magni | Il ministro Piantedosi chiarisca
Lo scorso 9 maggio, una donna è stata vittima di un episodio di intimidazione davanti alla sede della sua agenzia di comunicazione. Un militante di CasaPound sarebbe stato coinvolto nell’evento, che ha suscitato reazioni politiche e sociali. Il senatore Magni ha chiesto al ministro competente di intervenire chiarendo i dettagli dell’accaduto. Sinistra Italiana Bergamo ha espresso solidarietà alla donna coinvolta nell’incidente.
A fronte dell’episodio di intimidazione avvenuto sabato scorso, 9 maggio, ai danni di Silvia Corna, davanti alla sede della sua agenzia di comunicazione, da parte di un millitante di CasaPound Sinistra Italiana Bergamo esprime la sua solidarietà alla donna. leggi anche. Sabato Aggredita da un militante di CasaPound in presenza della Digos: “Ma gli agenti hanno minimizzato”. “ Sinistra Italiana Bergamo esprime la massima solidarietà a Silvia Corna, titolare dell’agenzia di comunicazione Studiomeme, che ha riportato di essere stata vittima di un gravissimo episodio di intimidazione, lo scorso sabato 9 marzo a Bergamo in via Coghetti, da parte di un militante riconducibile all’organizzazione neofascista CasaPound.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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