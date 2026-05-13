In Giappone, sono presenti dei caffè del pianto, strutture pensate per le mamme che affrontano notti insonni con i loro neonati. Questi locali offrono uno spazio dove le madri possono lasciar piangere i figli senza sentirsi giudicate, in un ambiente tranquillo e riservato. Le notti senza sonno sono una realtà condivisa da molti genitori, che spesso si trovano a gestire il pianto continuo di bambini molto piccoli.

Solo chi ha vissuto delle notti insonni con un neonato sa quanto possano essere lunghe le ore da passare, e forte il senso di isolamento e di impotenza che accompagnano i genitori che cercano di tranquillizzare un bambino di pochi mesi che piange senza sosta e non riesce ad addormentarsi. Così, mentre negli altri Paesi si cerca di rafforzare le politiche di welfare e gli aiuti alla maternità, in Giappone l’idea geniale è arrivata da. Un manga. Il fumetto in questione, Yonakigoya, pubblicato nel 2017 dalla fumettista e madre giapponese Kanemoto, è nato come una pubblicazione di sole tre pagine, dal titolo La capanna del pianto notturno, in cui si raccontava di un luogo immaginario dentro la quale i genitori potevano ritrovarsi per affrontare le ore in cui i figli non dormivano.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - In Giappone esistono i caffè del pianto per le mamme che passano notti insonni

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