In Giappone esistono i caffè del pianto per le mamme che passano notti insonni

In Giappone, sono stati aperti i caffè del pianto, uno spazio dedicato alle mamme che affrontano notti insonni con neonati. Questi locali offrono un ambiente in cui le madri possono condividere le proprie esperienze e trovare un momento di sollievo durante le ore di isolamento e fatica. La presenza di tali spazi riflette la consapevolezza delle difficoltà legate alla cura dei bambini piccoli e la volontà di offrire supporto in un contesto di solitudine che molte mamme sperimentano.

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Solo chi ha vissuto delle notti insonni con un neonato sa quanto possano essere lunghe le ore da passare, e forte il senso di isolamento e di impotenza che accompagnano i genitori che cercano di tranquillizzare un bambino di pochi mesi che piange senza sosta e non riesce ad addormentarsi. Così, mentre negli altri Paesi si cerca di rafforzare le politiche di welfare e gli aiuti alla maternità, in Giappone l’idea geniale è arrivata da. Un manga. Il fumetto in questione, Yonakigoya, pubblicato nel 2017 dalla fumettista e madre giapponese Kanemoto, è nato come una pubblicazione di sole tre pagine, dal titolo La capanna del pianto notturno, in cui si raccontava di un luogo immaginario dentro la quale i genitori potevano ritrovarsi per affrontare le ore in cui i figli non dormivano. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - In Giappone esistono i caffè del pianto per le mamme che passano notti insonni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video She saw her husband with the mistress left, and he later regretted it!#drama # Esistono circa 75 specie di ortensie, originarie soprattutto dell’Asia (Giappone e Cina) e delle Americhe. Sono piante antichissime: fossili risalgono a oltre 40-60 milioni di anni fa. x.com La competizione delle auto elettriche compatte si fa intensa in Giappone reddit Giappone: tour guidati, viaggi in famiglia e itinerari in libertà per scoprire il Paese del Sol LevanteDal caos vitale di Tokyo ai boschi di bambù di Kyoto, passando per le acque termali di Hakone, i vicoli dei pescatori di Ine: il Giappone si scopre in molti modi. Tre itinerari per tre modi di vivere ... quotidiano.net In Giappone esistono pietre di 600 anni che salvano vite umaneImmagina pietre antiche, che percorrono le coste giapponesi, scolpite con cure e messaggi di avvertimento, per ricordare tragedie passate e proteggere le generazioni future. Questi straordinari ... esquire.com