In Giappone, sono presenti caffè del pianto, locali dedicati alle mamme che affrontano notti insonni. Questi spazi offrono un ambiente in cui le madri possono condividere le difficoltà di dover calmare un neonato che piange senza sosta. Le notti senza riposo, spesso accompagnate da un senso di isolamento, sono un'esperienza comune per chi ha un bambino piccolo. Questi caffè rappresentano un luogo di supporto e di confronto per le mamme che vivono questa situazione.

Solo chi ha vissuto delle notti insonni con un neonato sa quanto possano essere lunghe le ore da passare, e forte il senso di isolamento e di impotenza che accompagnano i genitori che cercano di tranquillizzare un bambino di pochi mesi che piange senza sosta e non riesce ad addormentarsi. Così, mentre negli altri Paesi si cerca di rafforzare le politiche di welfare e gli aiuti alla maternità, in Giappone l’idea geniale è arrivata da. Un manga. Il fumetto in questione, Yonakigoya, pubblicato nel 2017 dalla fumettista e madre giapponese Kanemoto, è nato come una pubblicazione di sole tre pagine, dal titolo La capanna del pianto notturno, in cui si raccontava di un luogo immaginario dentro la quale i genitori potevano ritrovarsi per affrontare le ore in cui i figli non dormivano.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - In Giappone esistono i caffè del pianto per le mamme che passano notti insonni

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