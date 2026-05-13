Il tennista italiano sogna ecco cosa serve scalare la classifica

Il tennista italiano ha compiuto una vittoria importante al Foro Italico, attirando l’attenzione degli appassionati. La sua prestazione ha suscitato entusiasmo tra il pubblico presente, che ha seguito con attenzione ogni scambio. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per il giocatore, portandolo a ottenere punti che potrebbero migliorare la sua posizione in classifica. La sua crescita nel circuito è sotto gli occhi di tutti.

Non chiamatelo più miracolo. Il Foro Italico è ancora in estasi dopo l’impresa leggendaria di Luciano Darderi. Ma non c’è tempo per festeggiare: stasera,non prima delle 20.30, l’italiano torna nell’arena contro la mina vagante spagnola Rafael Jodar, il diciannovenne che ha già fatto tremare Sinner a Madrid. In palio non c’è solo la gloria, ma una rivoluzione totale della classifica mondiale. Darderi ha già messo in cassaforte 200 punti e si è preso virtualmente la posizione numero 17 del ranking ATP (2.060 punti). È il suo nuovo best ranking, ma il bello deve ancora venire. La proiezione verso lunedì 18 maggio è da brividi: Se batte Jodar: Luciano vola a 2.🔗 Leggi su Sportface.it

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