Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica al 13 maggio 2026 è di 0,1266 euro per chilowattora. Il valore rappresenta l’andamento attuale e le variazioni orarie di questa quotazione, che viene aggiornata quotidianamente nel mercato energetico italiano. Questa cifra indica il costo medio dell’energia elettrica nel sistema nazionale in un momento specifico.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 13 Maggio 2026 si attesta a 0,1266 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (12 Maggio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,0674 €kWh (tra le 15:00 e le 14:00), mentre il massimo ha raggiunto 0,1760 €kWh alle 21:00. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata (dalle 13:00 alle 15:00), mentre le fasce serali (dalle 20:00 alle 22:00) si sono confermate le più costose. Queste dinamiche evidenziano l’importanza di una gestione intelligente dei consumi per ottimizzare la spesa energetica..🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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