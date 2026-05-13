Il comune brianzolo che dichiara guerra al gas esilarante

Nel comune brianzolo è stato deciso di vietare l’uso e la detenzione del protossido d’azoto, comunemente chiamato gas esilarante, fino al 31 dicembre 2026. La misura riguarda l’intera area comunale e mira a regolamentare questa sostanza, che può essere utilizzata per scopi ricreativi o industriali. La decisione è stata pubblicata ufficialmente e si applica a tutti i cittadini e operatori presenti nel territorio.

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Uso e detenzione di protossido d’azoto, meglio noto come gas esilarante, vietato fino al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio comunale. È quanto sancito dall’ordinanza numero 4 del 5 maggio del comune di Muggiò che mette al bando, salvo giustificato motivo, quella che ormai viene etichettata.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Colla, gas esilarante e spray: lo ‘sballo’ casalingo che intossica il cervelloDal chroming alla droga della risata, il tossicologo Locatelli e le nuove sostanze ‘da sballo’. Argomenti più discussi: Il comune brianzolo che dichiara guerra al gas esilarante; Sabato 9 e domenica 10 maggio in occasione di Ville Aperte in Brianza 2026 un weekend tra storia, natura e tante iniziative per tutte le età; Dalla Brianza al Veneto: perché la provincia è al centro del discorso visivo italiano; Il comune brianzolo che si tinge di verde e porta i menù senza glutine nelle scuole. Il comune brianzolo che dichiara guerra al gas esilarante ift.tt/Ki2ZRM3 ift.tt/8MbRd7Q x.com