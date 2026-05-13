Grande Fratello Vip 2026 Antonella Elia racconta la sua difficile infanzia | poi una sorpresa da Vera Gemma | Video Mediaset

Durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha condiviso alcuni momenti della sua infanzia, parlando della perdita della madre e del padre, quest’ultimo deceduto in un incidente stradale. La concorrente ha descritto le difficoltà affrontate negli anni più giovani, mentre in trasmissione è stata anche mostrata una sorpresa da parte di Vera Gemma. La puntata è andata in onda con una narrazione diretta e senza commenti esterni.

Antonella Elia ha raccontato nella casa del Grande Fratello Vip 2025 la sua terribile storia: dalla morte della mamma a quella del padre in un terribile incidente stradale. Poi una sorpresa: l’ingresso dell’amica Vera Gemma. Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia, la triste infanzia: la morte dei genitori. E’ stata una settimana difficile per Antonella Elia che, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026, ha aperto il suo cuore raccontando la sua difficile storia. Un’infanzia segnata dal dolore e dalla perdita di entrambi i genitori. Dallo studio Ilary Blasi: « in questi giorni hai condiviso la tua storia molto dolorosa: ci hai raccontato di una Antonella bambina, poi orfana e adolescente ».🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta contro Alessandra Mussolini

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