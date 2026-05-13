Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative al biennio 2026-2028. Gli elenchi riguardano i docenti interessati e sono utili sia per il conferimento del 50% dei posti di ruolo, sia per le supplenze temporanee. Alcune sezioni delle graduatorie risultano ancora vuote, mentre altre sono già complete. La pubblicazione rappresenta un passaggio importante per il mondo della scuola in vista delle assunzioni e delle supplenze per il prossimo biennio.

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Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Temi più discussi: Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO); Graduatorie ad esaurimento 2026/28: ecco i primi elenchi [Aggiornato al 5 Maggio]; Supplenze docenti e ATA, ecco le istruzioni per l'a.s. 2026/27: tutte le scadenze da rispettare - PDF. Pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il prossimo biennio relative alle immissioni in ruolo e alle supplenze del personale docente. #Personale #Supplenze x.com Modello B domanda prima fascia Graduatorie di Istituto per aspiranti delle GaE: la guida del MinisteroGraduatorie di istituto prima fascia per la scelta delle scuole per aspiranti inseriti nelle GaE: ecco la GUIDA del Ministero dell'Istruzione ... orizzontescuola.it Gli elenchi regionali non hanno scadenza questo significa che sono ad esaurimento e che l’assunzione è solo questione di tempo?Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it