A poco più di un’ora da Roma si trova un borgo della Tuscia caratterizzato da case in pietra, vicoli in salita e un paesaggio di Monti Cimini. Il centro storico ospita il palazzo Farnese, imponente esempio di architettura rinascimentale, mentre le strade strette e i panorami circostanti offrono spunti per passeggiate tra arte e natura. La zona è nota anche per i sapori della cucina locale, che attirano visitatori in cerca di un’escursione tra storia e tradizione.

A poco più di un’ora da Roma c’è un borgo della Tuscia che sembra uscito da un libro illustrato. Case in pietra, scorci medievali, vicoli in salita e il verde dei Monti Cimini tutto intorno: Caprarola è una di quelle mete perfette per una gita fuori porta tra arte, natura e buona cucina. Il simbolo del borgo è senza dubbio Palazzo Farnese, uno dei più sorprendenti esempi di architettura rinascimentale italiana. Imponente, scenografico, con la sua celebre pianta pentagonale che negli anni gli è valsa il soprannome di “Pentagono del Lazio”, il palazzo domina il paese dall’alto e racconta ancora oggi la grandezza della famiglia Farnese....🔗 Leggi su Funweek.it

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Si parla di: Gita fuori porta nella Tuscia: tra il fascino di Palazzo Farnese e i sapori di Caprarola.

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