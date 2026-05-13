Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Il Giro d'Italia 2026 si svolge dal 8 al 31 maggio, con partenza e arrivo in diverse località italiane. La corsa copre un percorso complessivo di circa 3.460 chilometri suddivisi in 21 tappe. Durante le tre settimane di gara, i ciclisti affrontano un dislivello totale di circa 49.000 metri, con tappe che prevedono salite di varia difficoltà e tratti pianeggianti. La gara si sviluppa lungo un percorso che include varie altimetrie e scenari geografici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito. Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, hanno.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d’Italia 2026: le tappe decisive, i favoriti e dove vederlo in tv. Giro d’Italia 2026, Egan Bernal non si spiega quanto successo ieri: È stata una sorpresa anche per me… x.com GCN Italia (@gcnitalia) threads Giro d'Italia 2026, Arrieta vince la 5^ tappa, Eulalio è la nuova maglia rosaIl Giro d'Italia 2026 prosegue oggi con la quinta tappa, da Praia a Mare a Potenza. Il percorso, lungo 203 chilometri e con un dislivello di 4.100 metri, porta i ciclisti dalla Calabria alla Basilicat ... tg24.sky.it Classifica Giro d’Italia 2026: Eulalio stravolge tutto! Favoriti ad oltre 6 minuti, risalgono Scaroni e Raccagni NovieroUna pioggia incessante, un freddo decisamente atipico per la stagione, l'esigente salita di Monte Grande di Viggiano (6,6 km al 9,2% di pendenza media, ... oasport.it