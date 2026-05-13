GF Vip Lucia conquista la finale | tensioni e polemiche in casa

Nella casa del Grande Fratello Vip, Lucia ha raggiunto la finale, suscitando reazioni tra i concorrenti. Durante la trasmissione, sono emerse tensioni e polemiche, tra cui un'accusa rivolta a Francesca di aver simulato fragilità per ricevere più attenzione. Inoltre, Raul ha difeso un bacio con una ragazza, spiegandolo come parte di un semplice gioco. La discussione tra i partecipanti ha alimentato ulteriori confronti all’interno del gruppo.

? Domande chiave Chi ha accusato Francesca di simulare fragilità per ottenere simpatia?. Perché Raul ha difeso il bacio con la ragazza definendolo un gioco?. Cosa nasconde la pace armata tra Antonella, Alessandra e Adriana?. Come reagirà la casa alle accuse di falsità prima della finale?.? In Breve Alessandra e Raul accusano Francesca di simulare fragilità dopo il bacio con Raul.. Antonella riceve la visita di Vera Gemma nel Localino durante il racconto d'infanzia.. Antonella, Alessandra e Adriana eseguono il brano Occhi di gatto ispirato a Eva Kant.. Cesara analizza lo stile di gioco di Raimondo citando Ballando con le Iene.. Lucia ha ottenuto il posto in finale durante la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa lo scorso 12 maggio alle ore 22:30.🔗 Leggi su Ameve.eu

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GRANDE FRATELLO VIP: MUSSOLINI IN FINALE E IL PUBBLICO SI INFURIA! COSA STA SUCCEDENDO

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Lucia oggi ha pianto proprio perché immaginava queste reazioni, non voleva farlo ma l’ha fatto, questa ragazza mi conquista sempre di più! Andate su Instagram a votarla subito #gfvip x.com

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