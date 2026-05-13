Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa martedì 12 maggio su Canale 5, è emerso un dibattito tra alcuni concorrenti riguardo al comportamento di Raimondo Todaro. Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno espresso opinioni critiche, sostenendo che il ballerino sarebbe uno stratega della Casa. Altri inquilini hanno invece messo in dubbio la sua spontaneità, definendolo il concorrente più calcolatore del reality.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha riacceso il dibattito sul gioco di Raimondo Todaro. Nella sedicesima serata, andata in onda martedì 12 maggio su Canale 5, diversi inquilini hanno messo in discussione la spontaneità del ballerino, definendolo il concorrente più calcolatore del reality. Ad aprire le danze è stata Alessandra Mussolini, che in una clip ha soprannominato Todaro il più “pericolosetto” della Casa. Poco dopo è arrivata la conferma di Antonella Elia: “Forse lui è il più stratega, sta giocando benissimo perché ha rapporti ottimi con chiunque”. Le due coinquiline hanno basato le loro accuse su alcuni momenti mostrati in puntata, in cui il coreografo veniva ripreso mentre faceva calcoli sulle nomination.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - GF Vip, Antonella Elia e Alessandra Mussolini puntano il dito: “Raimondo Todaro è lo stratega della Casa”

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