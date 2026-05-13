Al Grande Fratello Vip è stato segnalato un problema di pidocchi all’interno della Casa. I concorrenti si sono trovati a dover fronteggiare la presenza di insetti sulle magliette, causando loro un certo panico. La produzione ha immediatamente avviato una procedura di disinfestazione per risolvere la situazione. Nessuna discussione o evento legato al programma ha coinvolto questa vicenda, che si è concentrata esclusivamente sulla questione igienica.

Al Grande Fratello Vip è nato l’ennesimo caso. Questa volta, però, niente nomination infuocate, discussioni da salotto o confessioni al limite del melodramma: a far perdere la calma ai concorrenti sono stati alcuni minuscoli insetti comparsi sulle magliette di diversi inquilini. Pidocchi? Pulci? Moscerini? Nel dubbio, la Casa si è messa al lavoro e il giardino è diventato teatro di una disinfestazione improvvisata. Gf Vip, il sospetto pidocchi manda in agitazione i concorrenti. Tutto è cominciato quando Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi si sono accorti di avere addosso qualcosa di strano. Piccoli insetti, ben visibili soprattutto sulle magliette chiare, hanno immediatamente fatto scattare l’allarme tra i concorrenti del Gf Vip.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gf Vip, allarme pidocchi nella Casa: concorrenti nel panico, scatta la disinfestazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Ma sono pidocchi”. Grande Fratello Vip, concorrenti nel panico: “Guarda che roba”C’è qualcosa che, nelle ultime ore, ha iniziato a muoversi, o meglio a volare, tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

“Dobbiamo disinfettare tutto”. GF Vip, è panico in Casa. Concorrenti riuniti e terrorizzatiIl Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena e momenti di forte tensione, confermandosi ancora una volta uno dei reality più seguiti e...

GF Vip, allarme pidocchi nella Casa! Concorrenti nel panico dopo il ritrovamento di insettiAllarme nella casa del Grande Fratello Vip per via dellampresunta presenza dei pidocchi. Ecco cosa è successo nelle ultime ore ... tuttosulgossip.it

Gf Vip, allarme pidocchi nella Casa: concorrenti nel panico, scatta la disinfestazionePanico al Grande Fratello Vip: alcuni gieffini notano strani insetti sulle magliette e la Casa si trasforma in una squadra anti-parassiti: cos’è successo ... dilei.it