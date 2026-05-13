Garlasco ultim’ora | i carabinieri accusano i Poggi Cosa succede

I genitori di Chiara Poggi hanno espresso dispiacere e demoralizzazione per come sono stati trattati dalla Procura di Pavia nelle ultime indagini sul delitto di Garlasco. In un comunicato, hanno negato di essere stati descritti come alleati dell’autore del delitto e hanno commentato il procedimento in corso. Le accuse rivolte ai Poggi sono state formulate dai carabinieri, che li hanno chiamati in causa nel quadro delle indagini.

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