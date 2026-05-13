Garlasco ultim’ora | i carabinieri accusano i Poggi Cosa succede
I genitori di Chiara Poggi hanno espresso dispiacere e demoralizzazione per come sono stati trattati dalla Procura di Pavia nelle ultime indagini sul delitto di Garlasco. In un comunicato, hanno negato di essere stati descritti come alleati dell’autore del delitto e hanno commentato il procedimento in corso. Le accuse rivolte ai Poggi sono state formulate dai carabinieri, che li hanno chiamati in causa nel quadro delle indagini.
“Dispiaciuti e demoralizzati” per il modo in cui la Procura di Pavia li ha trattati nell’atto conclusivo delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi respingono con forza l’idea di essere stati descritti come alleati dell’assassino. Giuseppe e Rita Poggi negano ogni ricostruzione in tal senso e, attraverso il loro legale Gianluigi Tizzoni, ribadiscono la loro posizione: la nuova inchiesta sarebbe un errore e il responsabile dell’omicidio sarebbe già stato individuato in Alberto Stasi. Nel loro racconto, i Poggi sottolineano di essere sempre stati “disponibili e collaborativi” con gli inquirenti nel corso degli anni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Caso Garlasco. GARLASCO: La TV tace, la Procura parla! Nuovi carabinieri ascoltati a Brescia.
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