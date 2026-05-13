Forbidden fruit 3 replica puntata 13 maggio in streaming | Video Mediaset
Oggi, mercoledì 13 maggio, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3, disponibile in streaming su Video Mediaset. Nel corso della puntata, i personaggi affrontano le conseguenze di un incidente con un hard disk riposto in una cassaforte, portando Ender a prendere delle decisioni. La narrazione si concentra sulle reazioni dei protagonisti e sui fatti che si susseguono nel loro rapporto.
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 13 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna, dopo aver subìto lo “scherzo” dell’hard disk in cassaforte, Ender prende provvedimenti. Dopo aver raccontato a Sahika la disastrosa serata, Leyla ammette di essere stanca di quella situazione, ma la complice la convince a non smettere di lottare, perchè lei ed Halit sono i migliori alleati che può desiderare. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 119 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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