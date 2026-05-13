E il quarto finalista è… Grande Fratello Vip il nome rompe le previsioni

Nella casa del Grande Fratello Vip si avvicina la finale e il clima tra i concorrenti diventa sempre più teso. Durante le ultime puntate, si sono susseguite discussioni e momenti di confronto acceso. È stato annunciato il quarto finalista, un nome che ha sorpreso le previsioni fatte finora. La settimana prossima sarà decisiva per capire chi salirà sul podio e chi dovrà lasciare la casa.

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello Vip e nella casa più spiata d’Italia il clima si fa sempre più teso. Dopo mesi di convivenza, nomination e colpi di scena, il reality di Canale 5 si avvia verso l’ultima puntata con tre concorrenti già certe di un posto in finale. A contendersi la vittoria saranno infatti Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, protagoniste delle ultime settimane del programma. Nel corso dell’edizione 2026 non sono mancati televoti discussi e risultati sorprendenti. In particolare, nelle ultime puntate ha fatto discutere l’eliminazione dalla corsa alla finale di Adriana Volpe, considerata da molti una delle favorite.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Prima finalista”. Grande Fratello Vip, il nome della concorrente svetta sugli altri: è leiL’attesa cresce ora dopo ora nella Casa del Grande Fratello Vip, dove questa sera andrà in scena una puntata destinata a cambiare gli equilibri del...

“Il secondo finalista”. Sorpresa al Grande Fratello Vip, il nome viene fuori cosìL’attesa cresce e nella Casa del Grande Fratello Vip si respira un’aria completamente diversa rispetto alle settimane precedenti.

Temi più discussi: Grande Fratello Vip (12 maggio): Lucia trionfa, beffa (tripla) per Adriana Volpe, due big inattesi per la finale. Chi è al televoto; Grande Fratello Vip, Lucia è la terza finalista: chi è; Grande Fratello VIP 2026 Le Nomination della sedicesima puntata; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista.

Renato e Raul ufficialmente si giocano il posto da quarto finalista. ORRORE. Che abbiamo fatto di male… #gfvip #grandefratellovip #GFVIP x.com

Chi è il quarto finalista GFVip? Spunta il nome e colpo di scena | Spoiler su eliminazione flashGFVip, serata decisiva: uno tra Raul Dumitras e Renato Biancardi vola in finale, un altro concorrente rischia grosso. ilsussidiario.net

Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 16 maggio: chi tra Raul e Renato conquista la finale?La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 è alle stelle. Dopo settimane di strategie, alleanze e colpi di scena, il televoto del 15 maggio ... ilsipontino.net