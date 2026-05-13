In una recente dichiarazione, l’ex calciatore e commentatore ha risposto alle affermazioni fatte da un suo collega riguardo a comportamenti ritenuti discriminatori. La discussione si è sviluppata dopo che quest’ultimo aveva accusato pubblicamente l’ex atleta di aver espresso commenti di stampo razzista durante una trasmissione televisiva. Dossena ha definito tali accuse come “vergognose” e “di codardia”.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. CAGLIARI, ITALIA – 09 MAGGIO: Keinan Davis e Alberto Dossena vivono momenti di tensione sul campo durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Udinese Calcio allo Stadio Sant’Elia il 9 maggio 2026. Questo incontro si è trasformato in un acceso dibattito, coinvolgendo entrambi i club e sollevando interrogativi su comportamento sportivo e rispetto. Nei minuti finali del match, l’attaccante dell’Udinese, Keinan Davis, ha segnalato all’arbitro un presunto abuso razzista da parte del difensore del Cagliari, Alberto Dossena.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dossena replica alle accuse di Davis: “Accusa vergognosa di razzismo e codardia”.

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