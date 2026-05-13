B omba sexy del cinema anni 2000, Megan Fox ha già alle spalle una lunga carriera, ricca di film di grande successo. Nata nel 1986, l’attrice ha esordito nel 2001, interpretando ruoli minori in serie tv. Raggiungendo la fama grazie al ruolo nella serie televisiva Hope & Faith per poi vestire i panni di Mikaela Banes nei primi due film della saga Transformers. Successivamente ha recitato in altri titoli molto noti come Jennifer’s Body e alcuni film della saga delle Tartarughe Ninja. Megan Fox: «Soffro del disturbo da dismorfismo corporeo» X Leggi anche › Megan Fox aspetta il quarto figlio, il primo con Machine Gun Kelly. E lo annuncia così I migliori film di Megan Fox e l’ultimo con Michele Morrone.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - da "Transformers" a "Subservience" con Michele Morrone, i titoli più belli della bomba sexy americana

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