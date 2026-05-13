Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Obsession

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da Fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top Tre.🔗 Leggi su Quicomo.it

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Il regista e il cast di OBSESSION hanno un messaggio per voi. Manca davvero poco all’inizio dell’ossessione. Nel frattempo, godetevi il trailer. Dal 14 maggio al cinema. #ObsessionIlFilm x.com

Sono appena uscito da Obsession... reddit

'Obsession', al cinema la rivelazione horror, 'Attento a ciò che desideri'(di Lucia Magi) La strada maestra per diventare un regista horror di culto oggi sembra passare dalla comicità online. ansa.it