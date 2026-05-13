Cortili Aperti 2026 a Roma | gratis da visitare il 24 maggio

Il 24 maggio 2026, Roma ospiterà la XVI Giornata dei Cortili Aperti, evento che permette di visitare gratuitamente alcuni dei cortili più nascosti e meno accessibili della città. In questa giornata, diversi spazi storici e cortili interni resteranno aperti al pubblico, offrendo un’occasione di conoscere meglio alcuni luoghi spesso invisibili alla vista quotidiana. L’iniziativa è rivolta a cittadini e visitatori interessati a scoprire angoli insoliti di Roma.

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Domenica 24 maggio 2026 Roma apre le sue porte più segrete. In occasione della XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, torna “Cortili Aperti”, l’iniziativa che permette di entrare gratuitamente nei cortili e nei giardini privati di alcuni tra i palazzi più affascinanti del centro storico. Un evento unico, promosso da Associazione Dimore Storiche Italiane, che trasforma la città in un museo diffuso e accessibile, svelando luoghi solitamente chiusi al pubblico e offrendo un punto di vista inedito sulla storia architettonica della Capitale. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi...🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Temi più discussi: Cortili Aperti 2026 a Roma: gratis da visitare il 24 maggio; Il 24 maggio torna l'iniziativa Cortili Aperti; Our commitment for the conservation and enhancement of an Italian heritage - ADSI; Giornata Nazionale Dimore Storiche 2026, la Puglia svela i suoi tesori nascosti. Spoiler capitolo 424 reddit Orchestra Sinfonica di Milano - Results on X | Live Posts & Updates x.com Cortili Aperti 2026 a Roma: gratis da visitare il 24 maggioDomenica 24 maggio 2026 Roma apre le sue porte più segrete.In occasione della XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, torna ... funweek.it Cortili Aperti, in Puglia visite gratuite nelle dimore storicheCortili Aperti in Puglia torna il 24 maggio con visite gratuite in palazzi, ville e dimore storiche. Elenco in aggiornamento. pugliapress.org