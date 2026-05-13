Come distinguere le perdite fisiologiche da quelle patologiche in gravidanza?

Una donna in gravidanza si rivolge a un medico per segnalare un aumento delle perdite vaginali, che variano in consistenza e quantità. La richiesta riguarda come distinguere tra perdite fisiologiche, normali durante questa fase, e quelle che potrebbero indicare un problema di natura patologica. La paziente si trova alla decima settimana di gestazione e ha notato cambiamenti nelle secrezioni che la preoccupano. La discussione si focalizza su come interpretare correttamente questi segnali e capire quando è necessario consultare immediatamente un professionista.

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Salve dottoressa, sono alla 10ª settimana di gravidanza e da qualche giorno ho notato perdite vaginali più abbondanti del solito, a volte acquose, altre più dense. Non hanno cattivo odore, ma mi mettono comunque in agitazione perché ho paura che possano indicare un’infezione o, peggio, una perdita di liquido amniotico. So che è presto per questo tipo di problema, ma non riesco a stare tranquilla. Come si distinguono le perdite fisiologiche da quelle patologiche in gravidanza? Buongiorno signora, se le perdite non hanno cattivo odore, sono trasparenti e non ha sintomi come prurito o bruciore, potrebbero essere correlate ai cambiamenti ormonali tipici della gravidanza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Come distinguere le perdite fisiologiche da quelle patologiche in gravidanza?” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video