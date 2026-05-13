Nel pomeriggio, molte persone notano gambe che si gonfiano e si sentono pesanti, accompagnate da una diminuzione di lucidità. La stanchezza che si presenta non è quella tipica di un affaticamento normale, ma si manifesta come una sensazione più persistente. Questi sintomi possono influire sulle attività quotidiane, rendendo difficile mantenere concentrazione e comfort durante il giorno.

L e gambe che pesano e si gonfiano già nel pomeriggio, la lucidità che cala proprio quando servirebbe, una stanchezza che non è quella normale di chi ha lavorato molto ma qualcosa di più persistent e. Succede più spesso di quanto si pensi, soprattutto quando le temperature salgono, i ritmi non rallentano e l’organismo si trova a dover gestire tutto insieme. Sono segnali fisiologici, spesso riconducibili a meccanismi ben precisi. Capirli è già metà del lavoro. Esi: le varie tipologie di integratori. guarda le foto Quando le gambe si fanno sentire. Il gonfiore agli arti inferiori è uno dei disturbi più diffusi tra le donne, e tra i più sottovalutati.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come combattere la stanchezza e le gambe pesanti?

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Come sgonfiare le gambe in 10 minuti.

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