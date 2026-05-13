Clima e sostenibilità a Chieti un incontro sull’impronta ecologica di genere

A Chieti si è svolto un incontro dedicato all’impatto ambientale delle abitudini quotidiane, con particolare attenzione alle differenze tra uomini e donne. L'evento ha affrontato il tema dell’impronta ecologica di genere, analizzando come gli stili di vita influenzano il clima e il futuro del pianeta. Durante l’appuntamento sono stati discussi i modi in cui comportamenti diversi contribuiscono alla sostenibilità e alle sfide ambientali attuali.

Come incidono le abitudini quotidiane sul clima e sul futuro del pianeta? E ci sono differenze tra uomini e donne nell’impatto ambientale prodotto dagli stili di vita? Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro “L’impronta ecologica di genere e lo sviluppo sostenibile - Come gli stili di vita.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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