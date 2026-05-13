Cielo sereno finché dura poi si abbasseranno le temperature e tornerà la neve

Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, il cielo sarà sereno in tutto il territorio trentino, con condizioni di bel tempo e sole. Nel corso della giornata, le temperature inizieranno a scendere, portando un calo dei valori termici. Alla fine del giorno, sono previste nevicate che interesseranno alcune zone della regione. La situazione meteorologica cambierà gradualmente nel pomeriggio e nelle ore serali.

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