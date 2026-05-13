Cielo sereno finché dura poi si abbasseranno le temperature e tornerà la neve
Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, il cielo sarà sereno in tutto il territorio trentino, con condizioni di bel tempo e sole. Nel corso della giornata, le temperature inizieranno a scendere, portando un calo dei valori termici. Alla fine del giorno, sono previste nevicate che interesseranno alcune zone della regione. La situazione meteorologica cambierà gradualmente nel pomeriggio e nelle ore serali.
Sarà un pomeriggio soleggiato quello di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, in tutto il territorio trentino. A Trento, in particolare, si registreranno temperature minime di 5°C e massime di 20°C. Il bel tempo, però, non durerà molto: già da domani, giovedì 14 maggio 2026, è previsto l’arrivo di.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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