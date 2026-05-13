Chateau Couture | l’estate preppy e ribelle secondo Juicy Couture

Juicy Couture presenta Chateau Couture, la nuova capsule per la primavera-estate 2026. La collezione combina elementi preppy con dettagli che richiamano uno spirito più ribelle, integrando atmosfere da resort in capi pensati per la stagione calda. I pezzi sono caratterizzati da un design fresco, giocoso e in linea con uno stile contemporaneo. La linea include capi che si adattano a un guardaroba estivo versatile e vivace.

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Juicy Couture lancia Chateau Couture, la capsule PE 2026 che fonde estetica preppy, spirito ribelle e atmosfere da resort in un guardaroba estivo fresco, giocoso e contemporaneo. Una fuga estiva che profuma di libertà, privilegi e ironia. Juicy Couture presenta Chateau Couture, la nuova capsule della PrimaveraEstate 2026 che reinterpreta l’immaginario preppy californiano con un twist moderno, tra richiami collegiali e vibrazioni da vacanza esclusiva. Un progetto che gioca con i codici dell’upper class americana, trasformandoli in un linguaggio giovane, leggero e sorprendentemente attuale. Pensata come un’evasione in chiave fashion, la capsule trasporta la classica estetica da studentessa liceale in un contesto da resort, dove la formalità della divisa incontra la rilassatezza degli hotel di charme.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Chateau Couture: l’estate preppy e ribelle secondo Juicy Couture ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juicy Couture lancia la SS 2026: “Juicy Prep School Drop Out”Juicy Couture presenta la collezione SS 2026 “Juicy Prep School Drop Out”: estetica preppy rivisitata, grafiche irriverenti, denim Y2K e la nuova... Leggi anche: Conviene Versace Jeans Couture Camicia Logo?