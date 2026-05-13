cacciamine italiani quanti marinai e come sono equipaggiate le navi

Le navi cacciamine italiane contano un totale di oltre 400 marinai distribuiti tra le diverse unità, tra cui quelle di scorta e di supporto logistico. Questi equipaggi sono composti da militari che si occupano delle operazioni di bonifica e di sicurezza in acque potenzialmente pericolose. Le imbarcazioni sono dotate di strumenti e sistemi specifici per individuare e neutralizzare mine e ordigni esplosivi.

Due cacciamine, il “ Rimini ” e il “ Crotone ”, scortati dal “ Montecuccoli ”, l’unità multiruolo da combattimento con sistemi di difesa aerea, e affiancati dall’ “ Atlante ”, la nave della classe Vulcano che da un sostegno a livello logistico. È questa la flotta italiana che in una ventina di giorni da La Spezia raggiungerà Gibuti, dove farà tappa nell’attesa di fare rotta verso le acque dello Stretto di Hormuz, una volta maturata una tregua tra Usa e Iran e ottenuto il via libera del parlamento. Secondo i calcoli, gli equipaggi sarebbero composti da oltre 400 nostri militari. E già nei giorni scorsi si sono già tenute nel Mediterraneo delle attività di addestramento.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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