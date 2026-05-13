Biofioricola a Pelago

A Pelago torna la Biofioricola, la tradizionale fiera di primavera che si svolgerà sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. L’evento presenterà esposizioni di fiori, artigianato locale, musica dal vivo e stand gastronomici. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese e coinvolgerà diverse attività dedicate alla cultura e alle tradizioni della zona. La Biofioricola rappresenta un appuntamento atteso per residenti e visitatori.

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La Biofioricola è la storica manifestazione primaverile di Pelago che sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 unirà fiori, artigianato, musica e sapori. Due giornate nel centro del borgo tra mercatini, laboratori, mostre, degustazioni e spettacoli per tutte le età. Tra gli eventi di spicco di questa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Argomenti più discussi: Eventi: torna a Pelago Biofioricola, la presentazione a palazzo del Pegaso; Biofioricola torna a Pelago. Presentazione ufficiale a palazzo del Pegaso. Florovivaismo, con Biofioricola sboccia da 20 anni la primavera a PelagoTorna sabato 17 e domenica 18 maggio nel borgo medioevale di Pelago Biofioricola, manifestazione promossa dal Comune di Pelago. Quest’anno festeggia la 20esima edizione e si presenta in una veste ... intoscana.it Pelago, torna la Biofioricola di PrimaveraIl 25 Aprile torna a Pelago, in provincia di Firenze, la Biofioricola di Primavera: un mercato dei prodotti biologici, fiori, artigianato artistico, non mancheranno anche le mostre, i laboratori e ... 055firenze.it