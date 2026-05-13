Beautiful streaming replica puntata 13 maggio 2026 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 13 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Brooke e Ridge sono a Monte Carlo per il grande rilancio della linea “Brooke’s Bedroom”. Davanti alla stampa e ai fan, Brooke celebra il suo ritorno come volto della nuova collezione. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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@QuiMediaset_it mentre il video non funziona solo stamattina è comparsa la 2° parte, bello guardare Beautiful a pezzi mentre devi fare il login ogni 3 minuti e ricominciano gli spot, sempre meraviglioso vedere come trattate il pubblico, grazie gentilissimi #twitt x.com

Beautiful streaming, replica puntata 4 maggio 2026 | Video MediasetReplica puntata Beautiful del 4 maggio 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it