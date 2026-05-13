Oggi è andata in onda un’altra puntata della soap opera americana Beautiful, trasmessa da oltre 25 anni nel primo pomeriggio su Canale 5. Chi ha perso la puntata può trovare la replica in streaming sui siti ufficiali della rete e sulle piattaforme di video on demand, dove è disponibile anche la registrazione dell’episodio. La serie racconta le vicende delle famiglie Forrester e Logan, protagoniste di trame che si sono susseguite nel tempo.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 13 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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