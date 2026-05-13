Assistenza fiscale online il canale Civis si rifà il look | ora si può chiedere il riesame senza cambiare piattaforma

Da oggi chi utilizza il canale Civis per l'assistenza fiscale online può richiedere il riesame di una risposta dell’Agenzia delle Entrate senza dover cambiare piattaforma. La modifica consente agli utenti di aggiungere informazioni o contestare le risposte ricevute direttamente all’interno del portale, evitando così di dover accedere a servizi diversi. La piattaforma ha subito un aggiornamento grafico e funzionale per facilitare questa procedura.

Chi riceve una risposta dall’Agenzia delle Entrate e non la ritiene corretta, o vuole aggiungere nuovi elementi, da oggi può farlo senza uscire dal portale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Da oggi, 12 maggio, Civis diventa il canale unico per richiedere l'assistenza all'Agenzia delle Entrate. Comunicazioni, documenti, riesame delle pratiche: tutto passa dal portale online - Dichiarazioni e adempimenti / Pubblico, Agenzia delle Entrate x.com

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