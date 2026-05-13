Al Mercato Coperto di Campagna Amica si è chiuso il ciclo di incontri Gusta la prevenzione-La salute è nel piatto
Si è appena conclusa al Mercato Coperto di Campagna Amica una serie di incontri intitolata “Gusta la prevenzione-La salute è nel piatto”, organizzata dalla Breast unit dell’Azienda Usl di Piacenza. La rassegna, dedicata alla promozione della prevenzione attraverso l’alimentazione, si è svolta negli spazi del mercato nel corso delle ultime settimane. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti interessati a conoscere meglio i collegamenti tra dieta e salute.
Si è concluso negli spazi del Mercato Coperto di Campagna Amica il ciclo di incontri “Gusta la prevenzione-La salute è nel piatto”, rassegna promossa dalla Breast unit dell’Azienda Usl di Piacenza. Un percorso che ha unito informazione scientifica e cucina pratica per promuovere stili di vita.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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