Al Mercato Coperto di Campagna Amica si è chiuso il ciclo di incontri Gusta la prevenzione-La salute è nel piatto

Si è appena conclusa al Mercato Coperto di Campagna Amica una serie di incontri intitolata “Gusta la prevenzione-La salute è nel piatto”, organizzata dalla Breast unit dell’Azienda Usl di Piacenza. La rassegna, dedicata alla promozione della prevenzione attraverso l’alimentazione, si è svolta negli spazi del mercato nel corso delle ultime settimane. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti interessati a conoscere meglio i collegamenti tra dieta e salute.

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