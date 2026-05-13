Ahsoka | Disney conferma ufficialmente la data di uscita della seconda stagione!

Da nerdpool.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Disney ha ufficializzato la finestra di lancio della seconda stagione di Ahsoka. Tra nuovi ingressi nel cast come Rory McCann e il ritorno di Anakin Skywalker, ecco tutto quello che sappiamo sui nuovi episodi in arrivo su Disney+. Il futuro della Galassia Lontana Lontana prende forma. Durante l’ultima presentazione dei palinsesti Disney, è stata finalmente svelata la finestra di lancio di Ahsoka Stagione 2, l’attesa serie live-action di Star Wars con protagonista Rosario Dawson. Se i fan speravano in un ritorno imminente, la realtà richiede ancora un po’ di pazienza: la Disney ha confermato che la serie tornerà in esclusiva su Disney+ nella prima parte del 2027.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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