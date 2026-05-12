L'ultima puntata di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, è andata in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Per chi desidera rivedere la puntata, sono disponibili diverse modalità di visione. La replica può essere trovata su piattaforme digitali ufficiali o attraverso i servizi di streaming offerti dal canale. In questo modo, gli spettatori possono recuperare i momenti salienti della trasmissione.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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