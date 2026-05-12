Una notizia che sta facendo scalpore riguarda un ministro coinvolto in una relazione extraconiugale, secondo quanto riportato da una nota giornalista. La rivelazione è stata pubblicata in un articolo e ha suscitato reazioni all’interno dell’ambiente politico. La vicenda riguarda un membro del governo e una persona con cui avrebbe avuto una relazione, senza ulteriori dettagli sui nomi o le circostanze.

Una bomba gossip ha centrato in pieno un ministro e la sua amante. A lanciarla è stata Concita De Gregorio. La politica romana continua a essere al centro delle indiscrezioni. Concita De Gregorio ha lanciato il gossip, parlando di un ministro con la sua amante. Le voci continuano a rincorrersi ed è già scattato il toto-nome. Ecco tutti i dettagli. Si torna a parlare del tema delle relazioni sentimentali tra ministri e collaboratrici, anche grazie all’indiscrezione lanciata da Concita De Gregorio. Nella sua rubrica pubblicata su Repubblica domenica 10 maggio, la giornalista ha affrontato il caso del dipendente di Jp Morgan, che accusa la sua responsabile di averlo drogato e violentato.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Un altro ministro con l’amante”: l’indiscrezione di Concita De Gregorio agita il governo

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. @paolomieli: Code del caso Concita De Gregorio che ha scritto che ci sarebbe un altro ministro con una storia extraconiugale che non è Piantedosi. Ci sono due articoli su questa sortita: uno di Senaldi su Libero e uno su La Verità x.com

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