Turismo culturale e aree interne Comuni in campo insieme alle dimore storiche
In diverse aree interne, i Comuni stanno collaborando con le dimore storiche per promuovere il turismo culturale. Sono in programma iniziative volte a distribuire meglio i visitatori durante tutto l’anno, evitando i picchi stagionali. Verranno creati nuovi percorsi e itinerari che coinvolgono i siti di interesse storico e culturale presenti sul territorio. Questi progetti mirano a valorizzare il patrimonio locale e ad attrarre visitatori anche nei periodi meno frequentati.
Valorizzare le dimore storiche come motore di sviluppo sostenibile dei territori, rafforzare il turismo culturale e sostenere i piccoli Comuni e le aree interne. Sono gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato a Roma tra l’Anci e l’Associazione dimore storiche italiane (Adsi) sottoscritto dal presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dalla presidente nazionale di Adsi, Maria Pace Odescalchi. L’accordo punta a riconoscere le dimore storiche come parte integrante dell’identità culturale italiana e come leva strategica per la crescita economica, sociale e turistica dei territori, in particolare nei borghi e nei comuni delle aree interne.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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